О снижении базовой ставки до 9,75% (пресс-релиз НБ РК от 15 января 2018 г. № 1)

15 января 2018 года г. Алматы

Национальный Банк принял решение снизить базовую ставку до 9,75% с коридором +/-1%. Решение по снижению базовой ставки обусловлено более низким фактическим уровнем инфляции по итогам 2017 года по сравнению с прогнозной траекторией, оценками по дальнейшему замедлению инфляционных процессов, сохраняющимся слабым восстановлением внутреннего спроса, а также благоприятными тенденциями на внешних рынках.

Дальнейший тренд на смягчение денежно-кредитных условий будет зависеть от условий на мировых рынках и в странах - торговых партнерах, закрепления положительных трендов в отечественной экономике, которые будут определять соответствие прогнозной и фактической траекторий инфляции.

Годовая инфляция в декабре 2017 года составила 7,1%, что существенно ниже ожидаемого уровня в 7,5-7,7%. Замедление инфляции вызвано стабилизацией динамики цен на рынках отдельных товаров и услуг, в частности на рынках непродовольственных товаров. В декабре 2017 года снизились цены на бензин после их роста в осенние месяцы. Отмечается более медленный рост цен на товары длительного пользования на фоне низкого потребительского спроса. Рост цен на продовольственные товары и на услуги отражал историческую динамику и в целом соответствовал прогнозам. Положительный вклад в замедление годовой инфляции также внесла низкая волатильность обменного курса тенге.

Ожидается, что в среднесрочном периоде (до конца текущего года и в следующем году) дезинфляционные тенденции сохранятся, однако в краткосрочном периоде (в 1 квартале 2018 года) существенным риском для сохранения или даже некоторого повышения уровня годовой инфляции станут тарифы на платные услуги предприятий - монополистов. Тем не менее, их влияние на инфляцию оценивается как ограниченное и не требующее принятия корректирующих мер по ужесточению денежно-кредитных условий, поскольку риски инфляции могут реализоваться на стороне предложения, не зависящей от политики Национального Банка.

Восприятие населением изменения цен улучшается. За 2017 год по результатам опросов населения доля респондентов, считающих, что цены за последние 12 месяцев росли быстрее, чем раньше, снизилась с 59,8% в декабре 2016 года до 52,1% в декабре 2017 года. Количественная оценка инфляционных ожиданий населения на год вперед снизилась с 7,6% в декабре 2016 года до 7,1% в декабре 2017 года.

Со стороны спроса отмечается замедление роста расходов на конечное потребление, обусловленное снижением реальных доходов населения, что также будет ограничивать рост потребительских цен.

Внешние условия складываются благоприятно. С конца октября цена на нефть стабильно формируется на уровне выше 60 долларов за баррель. Продление в ноябре 2017 года странами ОПЕК+ договоренности о сокращении добычи нефти с сохранением действующих квот до конца 2018 года снижает вероятность значительного снижения цен. Кроме того, индекс мировых цен на продовольствие в декабре снизился по сравнению с предыдущим месяцем на 3,3%, а ожидания роста мирового производства на отдельных рынках сельскохозяйственной продукции в 2018 году обеспечат сохранение цен на существующем уровне. Кроме того, наблюдается улучшение экономической ситуации и умеренные темпы инфляции в странах - основных торговых партнерах, что в совокупности с другими факторами окажет дезинфляционное воздействие на потребительские цены в Казахстане.

Денежно-кредитные условия, несмотря на снижение базовой ставки, сохраняются нейтральными на фоне ожидаемого снижения уровня инфляции. Текущий уровень базовой ставки в реальном выражении обеспечивает достижение целевого ориентира по инфляции на 2018 год (5-7%) и соответствует долгосрочному потенциальному росту экономики.

Очередное решение по базовой ставке будет объявлено 5 марта 2018 года в 17:00 по времени Астаны.