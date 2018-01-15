В Москве простились с Михаилом Державиным, сообщает НТВ.ru.

Державин несколько месяцев был серьезно болен, но труппа до последнего ждала его возвращения на сцену. Да и он сам верил, что вернется. 10 января актер умер в больнице.

По словам его вдовы Роксаны Бабаян, у артиста не выдержало сердце. Проститься с актером сегодня пришли близкие, друзья, коллеги и зрители. Церемония завершилась аплодисментами. Собравшиеся в Театре сатиры на улице устроили артисту последнюю овацию.

Владимир Винокур, народный артист РСФСР: «Сегодня он сыграл свою самую плохую роль в своей жизни, потому что все его роли были светлые и жизнерадостные. Надо просто помнить его и любить, потому что Миша был жизнелюбивый человек».

Сергей Степашин, в 2000 — 2013 гг. — председатель Счетной палаты РФ: «Мы дружили давно уже. Мало кто знает, что Михаил был не только актером кино и театра, он еще занимался благотворительной деятельностью. На этой почве мы и сошлись. Они с Роксаной в Подмосковье строили маленькие гостиницы для брошенных животных. Вот в этом весь Державин».

Михаил Державин был из тех редких звезд, которых знает в лицо вся страна, но о его жизни не так много писали в прессе. Жутко положительный, как-то пошутил он сам о себе, в скандалах не участвовал. Родился, вырос, учился и жил на Арбате. Отец Державина был театральным актером, поэтому он для себя иной судьбы не представлял.

Его дебют состоялся в Омске в годы войны. Во время эвакуации маленький Державин выступил перед ранеными. Он добился успеха и на сцене театра, и в кино, но настоящая слава Михаила Державина настигла на телевидении. Зрители полюбили его как Пана Ведущего в «Кабачке 13 стульев», а шутки из их выступлений с Александром Ширвиндтом тут же расходились на цитаты.

Он, конечно, никогда не был Закадром Внекадровичем Нетронутым, который не снялся в 167 картинах. «Я везучий. Вспоминаю, улыбаюсь, немного грущу», — написал о себе Михаил Державин в мемуарах. Книга была издана в сентябре прошлого года. Сам автор не смог сам присутствовать на презентации из-за болезни. Вместо него книгу представляли его жена и лучшие друзья. Похоронили Михаила Державина на Новодевичьем кладбище, рядом с могилой отца.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС