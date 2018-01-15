Определены вопросы предстоящего пленарного заседания Мажилиса

Сегодня под председательством Спикера Палаты Нурлана Нигматулина состоялось Бюро Мажилиса. По предложениям профильных комитетов сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания депутатов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

На рассмотрение Палаты вносятся ратификационные законопроекты: поправки в Конвенцию между Казахстаном и Азербайджаном об избежании двойного налогообложения и Соглашение Казахстана с ООН относительно административных и финансовых процедур для Субрегионального отделения для Северной и Центральной Азии.

На предстоящем пленарном заседании Палате предлагается определить сроки подготовки заключений по новым законопроектам, поступившим в Мажилис.

В первом блоке проекты законов с сопутствующими поправками о Совете Безопасности, об оборонной промышленности и государственном оборонном заказе, о естественных монополиях, о валютном регулировании и валютном контроле.

Во втором блоке законодательные поправки по вопросам: соцобеспечения, обращения лекарственных средств и медицинских изделий. В этом ряду и законодательные новшества относительно религиозной деятельности и религиозных объединений, госзакупок и закупок субъектов квазигоссектора.

И в третьем - пакет ратификационных актов: Соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ в области обеспечения информационной безопасности, а также Соглашение Казахстана с Таджикистаном о взаимном предоставлении земельных участков для строительства зданий диппредставительств. В этом ряду и поправки в соглашения Казахстана с: Беларусью об избежании двойного налогообложения, а также с США об обеспечении коммерческого железнодорожного транзита спецгруза через Казахстан в связи с участием Америки в усилиях по стабилизации и восстановлению Афганистана. В числе новых законопроектов и Соглашение о порядке добровольного согласования государствами-членами ЕАЭС с Евразийской экономической комиссией специфических субсидий в отношении промтоваров.

Фото: пресс-служба Мажилиса.