В 2017 году казахстанские заводы выпустили более 19 тысяч единиц техники

В 2017 году казахстанские заводы выпустили более 19 тысяч единиц техники на общую сумму 139,5 млрд тенге, что в три раза больше, чем в 2016 году, сообщает Zakon.kz.

По информации Ассоциации казахстанского автобизнеса (АКАБ), в минувшем году производство отечественных автомобилей выросло втрое.

Казахстанские покупатели все больше и больше отдают свое предпочтение автомобилям локального производства. В 2017 году в стране было продано 17 416 легковых, коммерческих автомобилей и автобусов Made in Kazakhstan на сумму 120,5 млрд тенге, а спрос на автомобили «Қазақстанда жасалған» обновляет лучшие исторические результаты: рыночная доля по итогам года возросла до 35,5%.

Существенный прирост выпуска продукции показал костанайский «СарыаркаАвтоПром» в первую очередь за счет загрузки своих мощностей автомобилями новых брендов. В 2017 году помимо локализации всей линейки Hyundai представленной в РК, на заводе начато производство автомобилей Ravon и Chevrolet Niva. По итогам года ТОО «СарыаркаАвтоПром» произвел 5 912 транспортных средств на сумму 71,3 млрд тенге или 51% от общего объема в денежном выражении.

Предприятие «Азия Авто» по предварительным подсчетам произвело 11 412 легковых машин, на сумму 42,7 млрд тенге. Замыкает тройку лидеров совместное казахстанско-российское предприятие «Камаз-Инжиниринг» с результатом 820 грузовиков на сумму 13,6 млрд тенге.

На долю Hyundai Trans Auto, СемАЗ и Daewoo Bus Kazakhstan приходится 942 выпущенных грузовиков, автобусов, и других коммерческих автомобилей на общую сумму 12 млрд тенге.