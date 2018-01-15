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В Нацбюро по противодействию коррупции произошли назначения

 

Глава Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев сообщил о новых назначениях в Нацбюро, передает Zakon.kz.

«Сегодня на аппаратном совещании представил коллективу нового помощника по вопросам законодательства, Кушкалиева Хакима. Он много лет служил на различных руководящих должностях в органах прокуратуры, избирался депутатом Мажилиса Парламента, был вице-министром охраны окружающей среды», - написал Шпекбаев в Facebook.

Он также сообщил, что руководителем управления внутренней безопасности назначен Баянгазин Ернар, подполковник органов национальной безопасности. Заместителем руководителя Следственного департамента назначен Жұмағали Асхат, имеющий за плечами более 20 лет опыта работы в правоохранительных органах.

 

15 января 2018, 17:29
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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