В Нацбюро по противодействию коррупции произошли назначения

Глава Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев сообщил о новых назначениях в Нацбюро, передает Zakon.kz.

«Сегодня на аппаратном совещании представил коллективу нового помощника по вопросам законодательства, Кушкалиева Хакима. Он много лет служил на различных руководящих должностях в органах прокуратуры, избирался депутатом Мажилиса Парламента, был вице-министром охраны окружающей среды», - написал Шпекбаев в Facebook.

Он также сообщил, что руководителем управления внутренней безопасности назначен Баянгазин Ернар, подполковник органов национальной безопасности. Заместителем руководителя Следственного департамента назначен Жұмағали Асхат, имеющий за плечами более 20 лет опыта работы в правоохранительных органах.