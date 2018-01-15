О ситуации на валютном рынке рассказал глава Нацбанка

Позитивная динамика на внешних рынках оказала стабилизационное влияние на внутренний валютный рынок. Тенге по итогам 2017 года показал укрепление на 0,3% и продолжает укрепляться в текущем году. Об этом рассказал gредседатель Национального Банка Данияр Акишев, отвечая на вопросы журналистов по итогам брифинга по базовой ставке, передает Zakon.kz.

Он отметил, что по итогам торгов на 12 января тенге укрепился с начала года на 0,8% и составил 329,67 тенге за доллар США (по итогам торгов на 15 января тенге укрепление к доллару США на 0,9% и составил 329,41 тенге за доллар США).

«Золотовалютные резервы Национального Банка по предварительным данным за год выросли на 4,7% или 1,4 млрд. долл. США и составили 31,1 млрд. долл. США. Валютные активы Национального фонда достигли 57,7 млрд. долл. США. Международные резервы страны в совокупности составили 88,8 млрд. долл. США», - сказал глава финрулятора.

Также Д.Акишев рассказал, что на денежном рынке продолжает сохраняться избыточная ликвидность, которая изымается Национальным Банком преимущественно посредством выпуска краткосрочных нот. По состоянию на 12 января 2018 года чистое изъятие ликвидности Национальным Банком на денежном рынке составило 2,9 трлн. тенге.

«Объемы краткосрочных нот в обращении на 12 января 2018 года увеличились с начала года на 18% и составили 3,7 трлн. тенге. Доходность по нотам в январе, в зависимости от срочности, складывается в диапазоне 9,19-9,34%. Ставка TONIA формируется ближе к нижней границе процентного коридора базовой ставки. По итогам 12 января 2017 года она составила 9,27%», - сказал председатель Национального Банка.

В заключение он отметил, что денежно-кредитные условия сохраняются на нейтральном уровне: «Текущий уровень базовой ставки в реальном выражении обеспечивает достижение целевого ориентира по инфляции на 2018 год (5-7%), и соответствует долгосрочному потенциальному росту экономики».