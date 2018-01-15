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Двухтонную емкость для топлива с АЗС пытались украсть двое мужчин

15 января 2018, 17:44

С места происшествия изъяты металлические фрагменты общим весом почти 2 тонны.

Кражу металлической емкости стоимостью более 1 млн тенге пытались совершить двое мужчин, но были пойманы с поличным, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Павлодарской области.

Двое мужчин пытались совершить кражу металлической емкости, весом почти 2 тонны, с территории не действующей уже несколько лет АЗС, но их преступным замыслам помешал владелец заправки, приехавший именно в тот момент, когда разрезанную емкость погружали в кузов крана-манипулятора.

Со слов заявителя, в этот день ему позвонил знакомый и сказал, что на автозаправочной станции стоит кран-погрузчик и что-то грузит. Мужчина сразу же поехал на заправку и застал злоумышленников врасплох.

Позвонив в полицию, он сообщил о случившемся. Прибывшими на место сотрудниками полиции были задержаны двое мужчин, 1988 и 1989 годов рождения, нигде не работающие. С места происшествия изъяты металлические фрагменты общим весом почти 2 тонны, газо-резочный аппарат, два кислородных баллона объёмом по 50 л, один баллон пропана объёмом 50 л, а также автомашина марки «Тойота Королла» и автомашина манипулятор, которые водворены на штрафную автостоянку.

По факту кражи проводится досудебное расследование.

фото: farpost.ru


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