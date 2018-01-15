Казахстанского блогера судят по обвинению в вымогательстве
Блогер Ринат Халиков подозревается в вымогательстве и частично признал вину
Казахстанский блогер Ринат Халиков, известный в Facebook под ником "Дядя Река", предстал перед судом в Восточно-Казахстанской области по обвинению в вымогательстве в особо крупном размере.
Ринат Халиков находится под стражей с 25 ноября 2017 года в учреждении ОВ 156/1.
"Уголовное дело по обвинению Халикова Рината Ульфатовича в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного пунктом 2 части 4 статьи 194 (Вымогательство) Уголовного кодекса Республики Казахстан (далее по тексту − УК), подсудно специализированному межрайонному суду по уголовным делам Восточно-Казахстанской области. Подсудимый Халиков Р.У. обвиняется в совершении особо тяжкого преступления", — говорится в постановлении специализированного межрайонного суда по уголовным делам Восточно-Казахстанской области.
Предварительное слушание по делу прошло 10 января.
"Обвинение понятно. Вину признаю частично", — заявил Халиков, слова которого приводятся в протоколе предварительного слушания.
Фото © Sputnik / Наталья Селиверстова. Источник: Sputnik Казахстан
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