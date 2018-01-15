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Казахстанского блогера судят по обвинению в вымогательстве

15 января 2018, 18:23

Блогер Ринат Халиков подозревается в вымогательстве и частично признал вину

Казахстанский блогер Ринат Халиков, известный в Facebook под ником "Дядя Река", предстал перед судом в Восточно-Казахстанской области по обвинению в вымогательстве в особо крупном размере.

Ринат Халиков находится под стражей с 25 ноября 2017 года в учреждении ОВ 156/1.

"Уголовное дело по обвинению Халикова Рината Ульфатовича в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного пунктом 2 части 4 статьи 194 (Вымогательство) Уголовного кодекса Республики Казахстан (далее по тексту − УК), подсудно специализированному межрайонному суду по уголовным делам Восточно-Казахстанской области. Подсудимый Халиков Р.У. обвиняется в совершении особо тяжкого преступления", — говорится в постановлении специализированного межрайонного суда по уголовным делам Восточно-Казахстанской области.

Предварительное слушание по делу прошло 10 января.

"Обвинение понятно. Вину признаю частично", — заявил Халиков, слова которого приводятся в протоколе предварительного слушания.

Фото © Sputnik / Наталья Селиверстова. Источник: Sputnik Казахстан


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