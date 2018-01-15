Жительница Кокшетау выдумала убийство из мести

За ложное сообщение об убийстве жительницу Кокшетау привлекли к административной ответственности. Нарушительнице грозит штраф в размере 72180 тенге, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на ДВД Акмолинской области.

Инцидент произошел 14 января. По информации полицейских, в дежурную часть Управления внутренних дел г. Кокшетау поступило телефонное сообщение то том, что в одном из частных домов произошло убийство. На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа УВД.

«В ходе проверки факт убийства не подтвердился. Стражи порядка задержали звонившую, ею оказалась местная жительница 1986 года рождения, ранее судимая за совершение имущественного преступления. Согласно результатам медицинского освидетельствования, нарушительница находилась в состоянии алкогольного опьянения легкой степени», ― говорится в сообщении.

Как пояснила полицейским задержанная, по указанному адресу она проживает со своими знакомыми. 13 января вечером, женщина, уехала к своим друзьям, а вернулась домой лишь на следующий день. На этой почве между ней и ее соседкой начался словесный конфликт. По словам женщины, в отместку за упреки соседки, она позвонила в полицию и сообщила об убийстве.

В настоящее время в отношении женщины составлен административный протокол по статье «заведомо ложный вызов специальных служб», ей грозит штраф в размере 30 МРП.

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