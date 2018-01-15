"Подло и низко". Шурыгина отреагировала на участие Семёнова в передаче Малахова

Отмечается, что Диану возмутило то, что Сергею дали эфирное время для того, чтобы он себя оправдал.

Жительница Ульяновска Диана Шурыгина отреагировала на участие её насильника Сергея Семёнова на передаче Андрея Малахова "Прямой эфир". Об этом сообщают "Дни.ру".

Согласно данным портала, Шурыгину больше возмущает то, что Семёнову дали эфирное время для того, чтобы оправдать себя и рассказать свою версию случившегося.

— Выдавать в массы, что он ни в чём не виноват, идти против решения суда, это подло и низко, я считаю, — сказала Шурыгина.

По её словам, она не ожидала, что "Андрей и его команда опустятся до такого уровня".

Напомним, Диана Шурыгина обвинила Сергея Семёнова в изнасиловании на вечеринке. Изначально молодого человека отправили в колонию строгого режима на восемь лет, позже суд изменил срок на три года и три месяца, заменив строгий режим на общий.

10 января Семёнов покинул колонию по УДО.

Фото: © vk.com / Диана Шурыгина