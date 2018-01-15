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Встреча Назарбаева и Трампа пройдет под повышенным вниманием медиа – политолог

15 января 2018, 19:21

Ерлан Карин прокомментировал предстоящую встречу лидеров двух стран.

Предстоящая встреча президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с главой США Дональдом Трампом пройдет на фоне очередной скандальной ситуации, в которой оказался американский президент, что привлечет повышенное внимание СМИ. В этом уверен казахстанский политолог Ерлан Карин, который опубликовал мнение в своем Telegram-канале, передает Zakon.kz.

Карин напомнил, что не так давно глава Белого дома позволил себе резкие высказывания в отношении мигрантов, которые вызвали шквал критики, в частности, один из сотрудников ООН назвал изречения Трампа расистскими.

«Все теперь ждут новых разъяснений от Трампа. Плюс казахстанский лидер фактически первый зарубежный лидер, которого хозяин Белого дома принимает у себя в гостяx в новом году, поэтому журналисты ждут эту встречу, чтобы услышать какие-нибудь свежие комментарии Трампа по международной политике», – выразил мнение Карин и добавил, что понедельник в США был выходным днем по случаю дня Мартина Лютера Кинга, поэтому грядущий вторник станет началом рабочей недели и новых медиа поводов.

Напомним, визит Нурсултана Назарбаева в США начнется во вторник, 16 января.

Фото с сайта matrica.kz


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