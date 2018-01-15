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Назарбаев обсудил с королем Саудовской Аравии ситуацию на нефтяном рынке

15 января 2018, 19:45

Разговор происходил по телефону.

15 января состоялся телефонный разговор президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева с королем Саудовской Аравии Салманом бен Абдель Азизом Аль Саудом, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе беседы главы государств обменялись мнениями о текущей ситуации на мировом рынке нефти и обсудили ход выполнения договоренностей, достигнутых по итогам официального визита Нурсултана Назарбаева в Саудовскую Аравию в октябре 2016 года.

Король Саудовской Аравии отметил, что уделяет особое внимание развитию двусторонних отношений и намерен дать поручение саудовским компаниям принять участие в реализации проектов по переработке нефти и газа в Казахстане.

Кроме того, Король Саудовской Аравии поздравил Президента Казахстана с успешным проведением в 2017 году в Астане международной выставки «ЭКСПО-2017» и первого Саммита ОИС по науке и технологиям.

Главы государств также договорились поддерживать практику обмена взаимными визитами.

Разговор состоялся по инициативе саудовской стороны.

Фото РИА Новости


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