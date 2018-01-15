В Шымкенте автобус столкнулся с машиной скорой помощи

Ни пассажиры автобуса, ни медики не пострадали.

В Шымкенте в ДТП попала машина скорой помощи, в которую сзади въехал пассажирский автобус, передает Zakon.kz со ссылкой на TVK.

Медики не пострадали, больных в салоне тоже не было. Инцидент произошел 15 января около 10 утра на пересечении улиц Ташенова и Торекулова. Неотложка стояла на перекрестке в ожидании разрешающего сигнала светофора, когда сзади машину ударил автобус. По словам водителя, машина как раз возвращалась на станцию после очередного вызова.

Чудом не пострадали и пассажиры автобуса. Что стало причиной того, что водитель автобуса допустил столкновение, будут выяснять сотрудники полиции, прибывшие к месту происшествия.