Роналду обиделся на «Реал» и захотел уйти

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду изъявил желание покинуть клуб. Об этом сообщает издание AS.

Португалец чувствует себя обманутым после того, как президент «Реала» Флорентино Перес не предложил ему новый контракт на лучших условиях, нарушив обещание. Также Роналду недоволен тем, что клуб летом 2017 года пытался купить у «Монако» 18-летнего нападающего Килиана Мбаппе.

Отмечается, что приоритетом для 32-летнего форварда является возвращение в «Манчестер Юнайтед».

10 января сообщалось, что футболисты «Реала» устали от эгоизма Роналду и открыто выступили против него. Главным критиком португальца стал полузащитник Иско. Его поддержали Серхио Рамос, Маркос Асенсио, Дани Себальос и Лукас Васкес.

30 декабря сообщалось о просьбе Роналду продать его не более чем за 100 миллионов евро. Футболист хочет сменить команду летом 2018 года. В текущем сезоне он забил 16 мячей в 23 матчах за мадридский клуб во всех турнирах.

Роналду играет за «Реал» с 2009 года, до этого он шесть лет выступал в составе «Манчестер Юнайтед». Английский клуб продал португальца за 80 миллионов фунтов стерлингов (около 93 миллионов евро).

Фото: DeFodi.de / Globallookpress.com. Источник: Лента.ру