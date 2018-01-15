Озвучены две версии возгорания трамвая в Павлодаре

Причины пожара в павлодарском трамвае назвали специалисты. В депо трамвайного управления сказали, что сгоревший трамвай был технически исправен, хоть и изношен более чем вдвое, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Предварительно это - из-за зимней низкой температуры. На контактной сети образуется куржа, - заявил начальник депо АО «Трамвайное управление города Павлодара» Канат Кенжебаев. - При соприкосновении проводов контактной сети и ставки токоприёмника происходит оледенение контактного провода. Производится искра. И получился отжиг. Трамвайный вагон 1981 года выпуска. Эксплуатируется 37 лет на данный момент. Срок эксплуатации вагона - 16 лет, а у него уже больше двух сроков».

По словам начальника депо, у вагона на остановке Толстого при подключении произошёл отжиг контактного провода, что привело к возгоранию вагона. В вагоне на тот момент было около десяти пассажиров. Избежать жертв и пострадавших удалось благодаря своевременным и правильным действиям водителя, отключению вагона и открытию дверей. В департаменте по чрезвычайным ситуациям, кроме короткого замыкания в качестве причины случившегося склонны считать и «преклонный» возраст вагона.

«В результате пожара на площади 30 квадратных метров вагон трамвая полностью выгорел. В данный момент устанавливается материальный ущерб, причинённый пожаром, - сказал главный специалист управления по ЧС Павлодара Тлекжан Галямов. - Назначена пожарно-техническая экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Предварительной причиной пожара является короткое замыкание силового кабеля на крыше трамвая».

Напомним, 14 января, в 08:12, в Павлодаре загорелся старый трамвай с бортовым номером 108 на перекрёстке улиц Кутузова и Толстого, бортовой номер 108. В 09:20 движение было пущено, а вагон уже был отбуксирован в трамвайное управление. Он двигался по маршруту №11 в сторону депо. Для выяснения обстоятельств произошедшего назначена экспертиза, будет проведено расследование.

Фото с сайта inform.kz