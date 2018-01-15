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В Москве загорелась электричка с тысячью пассажиров

15 января 2018, 20:38

Причиной ЧП стал обрыв контактного провода.

На востоке Москвы возле станции Кусково Горьковского направления Московской железной дороги загорелась электричка.

По данным агентства, эвакуированы более тысячи человек. Возгорание произошло в одном из вагонов. Электропоезд следовал по маршруту Москва — Петушки. ЧП произошло возле Реутова. Машинист применил экстренное торможение, предположительно, из-за короткого замыкания. Электропоезд не доехал до станции. Есть ли пострадавшие, не уточняется.

Причиной ЧП стал обрыв контактного провода. На место оперативно прибыли аварийно-восстановительные бригады железнодорожников для восстановления поврежденной части и сотрудники полиции.

Движение пригородных поездов организовано по временной схеме с использованием соседнего, третьего пути, — поезда по возможности пропускаются по нему и следуют без остановки на станциях «Серп и молот», «Карачарово», «Чухлинка» и «Кусково».

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости. Источник: Лента.ру


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