В Уральске автоугонщика на «Жигули» задержала конная полиция

В Уральске автоугонщик не смог скрыться от сотрудников полицейского кавалерийского взвода, передает корреспондент BNews.kz.

Как отметили в местной полицейской службе ДВД ЗКО, сотрудники батальона дорожно-патрульной полиции получили ориентировку от дежурного о совершенном угоне автомашины ВАЗ-2106. Машина зеленого цвета была похищена от жилого дома, расположенного в микрорайоне Балауса поселка Зачаганск.

"Сотрудники кавалерийского взвода Хамит Сейткалиев и Нурбек Рахымжанов незамедлительно выдвинулись в район совершенного преступления для отработки прилегающей территории. Полицейские заметили угнанную автомашину, из которой выбегал мужчина. Они произвели задержание. 40-летний мужчина ранее неоднократно привлекался за распитие спиртных напитков. Заведено уголовное дело по ст. 200 ч.1 УК РК", - сообщила инспектор МПС ДВД ЗКО Динара Абдулкаликова.

В полиции отметили, что конный полицейский взвод начал свою работу с октября 2017 года. На бюджетные деньги закупили 25 лошадей и построили две конюшни и загон. Мобильный взвод получил специальные автомобили, в которых перевозят лошадей.

"Мы разработали 20 маршрутов патрулирования. В будущем увеличим их до 35", - сообщил командир кавалерийского взвода Мухит Абулхаиров.

С начала несения службы полицейскими конного взвода были раскрыты несколько краж в дачных обществах и пригородных поселках города Уральска.

Фото с сайта BNews.kz