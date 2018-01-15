Фото бывшей девушки ди Каприо отказались печатать из-за полноты

Датская супермодель Нина Агдал рассказала в своем Instagram-аккаунте, что модный журнал отказался сотрудничать с ней из-за полноты.

Девушка рассказала, что несколько месяцев назад снялась для проекта, который понравился ей и показался очень перспективным. После этого ее агент получил письмо с отказом публиковать снимок Агдал на обложке, так как ее внешность «отличалась от представленной в портфолио и не соответствовала стандартам издания». О каком именно журнале идет речь, не уточняется.

Модель пристыдила журнал за отказ и отметила, что действительно сильно изменилась с тех пор, как пришла в модельный бизнес в 16 лет. Агдал позиционирует себя как модель со «спортивным телосложением и здоровыми изгибами» и считает, что у нее хорошая фигура 25-летней женщины. «Мое тело не такое, как у моделей, которые выходят на подиум, я никогда не была тощей как палка. Сейчас я больше чем когда-либо ценю свои формы и старательно занимаюсь в зале, чтобы оставаться сильной и, что главное, здоровой».

В мае 2017 года Агдал рассталась с актером Леонардо ди Каприо после года отношений. Они пытались построить отношения и в 2014 году, но спустя несколько месяцев разошлись.

Фото: face to face / Instagram / Globallookpress.com. Источник: Лента.ру