В Атырау на левом берегу отключили свет и воду

Вся левобережная часть Атырау осталась без электроэнергии, сообщает МИА "Казинформ".

Свет во всех микрорайонах левобережной или азиатской части города пропал около часа назад. Без света оказались и около 20 пригородных поселков.

"Причиной отключения электроэнергии стала авария на высоковольтной линии. Но где она произошла и каковы масштабы аварии, пока не известно", - отметили в ДЧС региона.

Как сообщают в социальных сетях жители города, перед отключением электроэнергии со стороны находящейся в городской черте ТЭЦ был слышен сильный шум.

Кроме того, там, где прекратилась подача электроэнергии, прекратилась и подача воды. Вскоре вода отсутствовала во всем областном центре, а также всех пригородных поселках.

«Насосы работают от электроэнергии. Как только возобновится ее подача, появится и вода. Ремонтные бригады работают над устранением аварии. В первую очередь электроэнергия будет подаваться на социально-значимые объекты», - сообщили в пресс- службе областного акимата.

Фото с сайта inform.kz