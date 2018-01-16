В Атырау на левом берегу отключили свет и воду
Вся левобережная сторона города осталась без света.
Вся левобережная часть Атырау осталась без электроэнергии, сообщает МИА "Казинформ".
Свет во всех микрорайонах левобережной или азиатской части города пропал около часа назад. Без света оказались и около 20 пригородных поселков.
"Причиной отключения электроэнергии стала авария на высоковольтной линии. Но где она произошла и каковы масштабы аварии, пока не известно", - отметили в ДЧС региона.
Как сообщают в социальных сетях жители города, перед отключением электроэнергии со стороны находящейся в городской черте ТЭЦ был слышен сильный шум.
Кроме того, там, где прекратилась подача электроэнергии, прекратилась и подача воды. Вскоре вода отсутствовала во всем областном центре, а также всех пригородных поселках.
«Насосы работают от электроэнергии. Как только возобновится ее подача, появится и вода. Ремонтные бригады работают над устранением аварии. В первую очередь электроэнергия будет подаваться на социально-значимые объекты», - сообщили в пресс- службе областного акимата.
Фото с сайта inform.kz
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