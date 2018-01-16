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Устроившие резню в Перми подростки договаривались умереть в школе

16 января 2018, 00:23

Молодые люди находятся в реанимации в тяжёлом состоянии. Им уже провели операции в местной больнице.

Подростки, которые устроили поножовщину в пермской школе № 127, договаривались, что убьют друг друга в учебном заведении. Как сообщает телеграм-канал Mash, они смогли совершить по одному удару ножом.

Ранее Лайф сообщал, что двое подростков устроили резню в школе. В результате произошедшего ранены 12 учеников, педагог и сами нападавшие. Возбуждено уголовное дело.

Педагогу и нападавшим провели операции, их состояние оценивается как тяжёлое. Остальных — средней степени тяжести.

Фото РИА Новости


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