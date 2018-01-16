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17 января с 00:00 ч по 04:00 ч работа ИС АСТАНА-1 будет приостановлена

Уважаемые участники внешнеэкономической деятельности!

Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан настоящим сообщает, что в связи с запланированными работами по миграции серверного оборудования 17 января 2018 года в период с 00:00 часов по 04:00 часов функционирование ИС АСТАНА-1 временно будет приостановлено.

Кроме того, сообщаем о необходимости выполнения следующих действий для брокеров и декларантов:

1. Зайти по внешней ссылке: http://212.154.167.54:8080;

2. Повторно скачать jnlp файл и запустить его.

Перечисленные действия необходимо выполнить после завершения работ КГД МФ РК по миграции серверов.


16 января 2018, 07:26
Источник, интернет-ресурс: Комитета государственных доходов МФ РК

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