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В Атырау возобновили подачу электроэнергии

16 января 2018, 00:49

Авария на линии была устранена.

В Атырау возобновилась подача электроэнергии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Авария устранена. В настоящее время сотрудники ТЭЦ начали подключение абонентов к электроэнергии. В первую очередь подключаться будут социально-значимые объекты, от которых зависит снабжение города водой, теплом, а также родильные дома, школы, детские сады», - сообщили в пресс-службе областного акимата.

По предварительной информации, причиной отключения половины города, а также пригородных поселков стала авария на одной из турбин Атырауской ТЭЦ. Идет ли снабжение города электроэнергией от ТЭЦ или задействованы резервные магистральные сети, по которым можно получить энергию из соседних регионов, информации пока нет.

Фото с сайта inform.kz


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