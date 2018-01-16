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В расчете текущих платежей по форме 701.01 важно правильно указать КБК

Департамент государственных доходов по городу Астана сообщает, в соответствии с приказом Министра финансов Республики Казахстан от 18 сентября 2014 года № 403 «Некоторые вопросы Единой бюджетной классификации Республики Казахстан» земельный налог по специфике делится на земельный налог на земли населенных пунктов (КБК 104302) и земельный налог, за исключением земельного налога на земли населенных пунктов (КБК 104309).

С 1 января 2018 года внесены изменения в расчет текущих платежей (ФНО 701.01) в раздел исчисление текущих платежей по земельному налогу и налогу на имущество.

Таким образом, юридические лица при представлении расчета за текущий год по земельному налогу на земли населенных пунктов указывают КБК 104302, по земельному налогу, за исключением земельного налога на земли населенных пунктов, - КБК 104309.


16 января 2018, 07:06
Источник, интернет-ресурс: Департамента гос. доходов по г. Астана

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