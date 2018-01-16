22 января 2018 года истекает срок представления расчета авансовых платежей по КПН (ф. 101.01)

Департамент государственных доходов по Северо-Казахстанской области доводит до сведения налогоплательщиков, что приближается срок предоставления расчета сумм авансовых платежей (далее - АП) по корпоративному подоходному налогу (далее - КПН). Расчет должен быть представлен не позднее 20 января текущего года за 1 квартал 2018 года в налоговый орган по месту нахождения налогоплательщика. Если, согласно статье 33 Налогового кодекса 2008 года и статье 38 Налогового кодекса 2017 года, последний день срока исполнения налогового обязательства приходится на нерабочий день, то срок истекает в конце следующего рабочего дня. Поэтому в 2018 году срок представления расчета сумм авансовых платежей истекает 22 января 2018 года.

Одновременно сообщаем, что согласно пункту 2 статьи 305 Налогового кодекса не исполняют налоговые обязательства:

1) налогоплательщики, у которых совокупный годовой доход с учетом корректировок за налоговый период, предшествующий предыдущему налоговому периоду, не превышает сумму, равную 325 000-кратному размеру месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января финансового года, предшествующего предыдущему финансовому году, если иное не предусмотрено настоящим пунктом;

2) вновь созданные (возникшие) налогоплательщики - в течение налогового периода, в котором осуществлена государственная (учетная) регистрация в органе юстиции, а также в течение последующего налогового периода;

3) вновь зарегистрированные в налоговых органах в качестве налогоплательщиков юридические лица-нерезиденты, осуществляющие деятельность в Республике Казахстан через постоянное учреждение без открытия структурного подразделения юридического лица, - в течение налогового периода, в котором осуществлена регистрация в налоговых органах, а также в течение последующего налогового периода;

4) налогоплательщики, соответствующие условиям пункта 1 статьи 289 Налогового кодекса;

5) налогоплательщики, соответствующие условиям пункта 1 статьи 291 Налогового кодекса;

6) налогоплательщики, соответствующие условиям пунктов 2 и 3 статьи 290 Налогового кодекса;

7) налогоплательщики, соответствующие условиям пункта 1 статьи 708 Налогового кодекса.

Налогоплательщики, которые не попадают под действие пункта 2 статьи 305 Налогового кодекса, обязаны представлять расчет сумм авансовых платежей до и после сдачи КПН.

При этом, сумма авансовых платежей до декларации исчисляется (начисляется) за первый квартал отчетного налогового периода в размере одной четвертой от общей суммы авансовых платежей, исчисленной в расчетах сумм авансовых платежей за предыдущий налоговый период (АП 2018 г. = (1/4 × АП 2017 г.) × 20%).

В случае, если налогоплательщик занизил сумму авансовых платежей в расчете авансовых платежей до декларации, налоговый орган вправе произвести начисление суммы авансовых платежей за указанный период в размере положительной разницы между суммой авансовых платежей, определенной в соответствии с подпунктом 1 пункта 5 статьи 305 Налогового кодекса, и суммой авансовых платежей, указанной в таком расчете, по срокам уплаты, установленным пунктом 2 статьи 306 Налогового кодекса.