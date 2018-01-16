В ЗКО задержали подозреваемого в попытке изнасилования 12-летней девочки

Трое суток потребовалось полицейским, чтобы задержать мужчину, подозреваемого в попытке изнасиловать несовершеннолетнего ребенка. Им оказался ранее судимый житель Чингирлауского района, передает Zakon.kz со ссылкой на "Уральскую неделю".

О происшествии, которое произошло в одном из сел Чингирлауского района, стало известно из ориентировки. В ней сообщалось, что вечером 10 января неизвестный азиатской внешности 35-40 лет, ростом 170-175 см пытался изнасиловать несовершеннолетнюю. Применяя физическое насилие, открыто похитил сотовый телефон. С места преступления скрылся в неизвестном направлении. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Как сообщает одно из местных СМИ, силами местной полицейской службы и иными службами РОВД был оцеплен район совершения преступления, выставлены автопатрули на автодорогах сообщением «Чингирлау-Уральск», «Чингирлау-Актобе».

В субботу, 13 января, подозреваемый был задержан. Им оказался житель Чингирлауского района, не работающий, ранее судимый.

Фото: RealFakt.Az