Головкину вручили удостоверение почетного гражданина Карагандинской области

Боксер не скрывал своего смущения, ведь известно, что настоящего чемпиона украшает скромность.

Геннадий Головкин стал почетным гражданином Карагандинской области. Глава региона вручил ему соответствующее удостоверение, передает Zakon.kz со ссылкой на 31 канал.

Боксер не скрывал своего смущения, ведь известно, что настоящего чемпиона украшает скромность.

– Я даже не знаю, как себя вести. Как ведут себя почетные граждане? Наверное, как и все, как каждый житель. Мы просто гордимся. Я очень горжусь, что я – казахстанец и могу заявить об этом на весь мир. И что меня просто признали в своей области. Спасибо большое акимату, депутатам, - сказал чемпион мира по боксу Геннадий Головкин.

Решение о присвоении Геннадию Головкину звания «Почетный гражданин Карагандинской области» приняли и одобрили депутаты маслихата. Награду боксеру вручил аким региона Ерлан Кошанов, а поздравить в том числе пришли тренеры, чиновники и депутаты. Они не преминули сфотографироваться с чемпионом. Трое юных спортсменов, один из которых воспитывается в детдоме, специально приехали для этого из Алматы. Но вот им сфотографироваться со звездой не удалось. Уж слишком много было желающих.

Фото: 31 канал