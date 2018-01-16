Полсотни детей заболели гепатитом в селе ВКО, один ребенок скончался

На сегодня уже зафиксировано 49 случаев.

В селе Шолпан Урджарского района ВКО растет количество детей, заболевших гепатитом А, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал «Хабар 24».

На сегодня уже зафиксировано 49 случаев. По факту гибели одного ребенка возбуждено уголовное дело. Сейчас ведется массовая вакцинация детей.

Жители села Шолпан боятся за здоровье своих детей. В населенном пункте вот уже третий месяц свирепствует гепатит А. Врачи и чиновники уверяют, что все под контролем.

Жительница села Шолпан Индира Жанибекова недавно похоронила 11-летнюю дочь. Женщина уверена, что ее ребенок умер именно от этой болезни.

«В начале на нашей улице одна девочка заболела. Ее увезли в инфекционную больницу. Но она и неделю там не пролечилась. После, еще 2 школьника заразились, потом и моя дочь. С осложнением дочь попала в реанимацию», — рассказала Индира Жанибекова.

После смерти школьницы в селе началась массовая вакцинация детей от гепатита А. На сегодняшний день прививку получили 139 учащихся. Несмотря на то, что ежедневно регистрируются новые случаи этой инфекционной болезни, занятия в сельской школе до сих пор продолжаются.

«Все, кто контактировал с больными были осмотрены. Порядка 800 анализов было взято. Данная болезнь зарегистрирована у 49 человек, 25 из которых уже прошли лечение в больнице», — говорит главный врач районной больницы Жексенбай Тлеуберлин.

Тем временем, по факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело. Однако выявить очаг распространения инфекции пока так и не удалось. Родители с тревогой отпускают детей в школу и надеются, что в их село с инспекцией приедет республиканская комиссия.

Фото: Хабар 24