В США назвали лучшие автомобили года
Среди легковых автомобилей лучшим в прошлом году автоэксперты признали Honda Accord, который обошел Toyota Camry и Kia Stinger.
На Североамериканском международном салоне в Детройте назвали лучшие автомобили года, пишет РИА Новости.
В категории "Кроссовер года" присудили победу Volvo XC60. Помимо этой модели, в данной категории также соревновались Alfa Romeo Stelvio и Honda Odyssey.
Среди легковых автомобилей лучшим в прошлом году автоэксперты признали Honda Accord, который обошел Toyota Camry и Kia Stinger.
В категории "Внедорожник года" победу присудили Lincoln Navigator.
При выборе лучшего автомобиля года в каждой категории автоэксперты учитывали такие критерии, как дизайн, безопасность, управляемость автомобиля и некоторые другие.
Фото: © AFP 2018 / Saul Loeb
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