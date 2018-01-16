Психологи рассказали, когда лучше убирать новогодние елки

Не лишним будет и вспомнить традиции, которые были привиты в детстве, когда новогоднее дерево убирали лишь после Старого Нового года.

Психологи советуют убирать елки в первый рабочий день после праздников, чтобы настроиться на рабочий лад или, по традиции, сразу после Старого Нового года, передает РИА Новости.

Кандидат психологических наук Ольга Махоновская рекомендует убрать елку в первый рабочий день после окончания новогодних каникул, чтобы легче войти в рабочий режим.

"Для взрослых для того, чтобы настроиться на рабочий лад – в первый рабочий день. Для школьников – сразу после окончания каникул. Это как некий такой ритуал перенастройки и настройки на рабочую волну", — рассказала Махоновская РИА Новости.

Также, по мнению экспертов, несмотря на то, что календарь уже ознаменовал рабочие будни, не лишним будет и вспомнить традиции, которые были привиты в детстве, когда новогоднее дерево убирали лишь после Старого Нового года. По мнению психолога-консультанта Психологического центра на Волхонке Ильи Шабшина, лучше не менять ничего радикально и придерживаться устоев, которые сформировались у человека с детского возраста.

"Фокус в том, что рубеж формируется еще в детском возрасте, когда к каждому ребенку приходит Дед Мороз. Эти истории уходят глубоко в детство, поэтому лучше…, если ничего в жизни не препятствует этому радикально… просто поддерживать те традиции" — посоветовал Шабшин.

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