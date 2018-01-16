Школьник из Перми рассказал, как их пришли резать "старшеклассники"

Он отметил, что один из нападавших сразу накинулся на учительницу, а второй охранял дверь, не давая детям выйти из помещения.

Один из пострадавших в поножовщине, которую устроили двое подростков в пермской школе рассказал о нападении, сообщает Life.ru.

По словам ученик 4 класса, подростки сразу напали на педагога.

"У нас был урок труда, нам учительница объясняла, что делать. И вдруг к нам ворвались два старшеклассника, одетые в чёрное, подошли к учительнице и стали наносить удары ножом. Мы испугались, стали кричать: "Помогите!" — и отходить к окну" , - вспоминает 11-летний ученик.

Мальчик уточняет, что в это время сообщник с ножом охранял дверь, не давая испуганным четвероклассникам покинуть помещение.

"Когда мы к нему подходили, он выставлял нож. Когда мы убегали, первый старшеклассник стал наносить удары ножом и нам. Когда он нанёс мне удары ножом, я отбежал к окну, тогда ко мне подошёл второй старшеклассник и жестами показал, что не будет меня бить, потому что я поднял руки", — говорит пострадавший.

По его словам, подростки били всех, кто пытался вырваться из класса. И всё же ученикам удалось выбежать из помещения, когда нападавшие отошли от двери. При этом, по словам мальчика, подростки "всё делали молча, по именам друг друга не называли".

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