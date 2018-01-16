Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

В сети появилось видео с Брюсом Ли

16 января 2018, 09:43

На YouTube появилась сцена из фильма "Кулак ярости" (1972), где оружие Брюса Ли и его противника заменено на световые мечи.

Пользователь YouTube под псевдонимом Patrick Han переделал ряд сцен из фильма "Кулак ярости" 1972 года с Брюсом Ли. Он заменил привычное оружие на световые мечи из "Звёздных войн", сообщает Life.ru.

Фанатам пришлась по душе такая концепция. Они сравнивают смонтированную сцену с кадрами из космической саги. Некоторые считают, что Брюс Ли в этом видео превзошёл по мастерству владения световыми мечами самых сильных джедаев.

Напомним, Брюс Ли умер в 1973 году в возрасте 32 лет. Его последний фильм — "Башня смерти". Последним фильмом серии "Звёздные войны" на данный момент являются "Последние джедаи". Премьера ленты состоялась 14 декабря 2017 года.


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...