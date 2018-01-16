В сети появилось видео с Брюсом Ли

На YouTube появилась сцена из фильма "Кулак ярости" (1972), где оружие Брюса Ли и его противника заменено на световые мечи.

Пользователь YouTube под псевдонимом Patrick Han переделал ряд сцен из фильма "Кулак ярости" 1972 года с Брюсом Ли. Он заменил привычное оружие на световые мечи из "Звёздных войн", сообщает Life.ru.

Фанатам пришлась по душе такая концепция. Они сравнивают смонтированную сцену с кадрами из космической саги. Некоторые считают, что Брюс Ли в этом видео превзошёл по мастерству владения световыми мечами самых сильных джедаев.

Напомним, Брюс Ли умер в 1973 году в возрасте 32 лет. Его последний фильм — "Башня смерти". Последним фильмом серии "Звёздные войны" на данный момент являются "Последние джедаи". Премьера ленты состоялась 14 декабря 2017 года.