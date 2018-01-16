Нацбанк РК снизил базовую ставку

Национальный Банк принял решение снизить базовую ставку до 9,75% с симметричным коридором колебаний +/-1%. Об этом рассказал Председатель Национального Банка Данияр Акишев, отвечая на вопросы журналистов по итогам брифинга по базовой ставке для телевизионных СМИ, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу финрегулятора.

Он отметил, что ставки по операциям предоставления ликвидности банкам составляют 10,75%, а по операциям изъятия ликвидности - 8,75%. Впервые с момента введения базовой ставки ее уровень достиг однозначной величины.

«Напомню, что еще год назад в январе 2017 года базовая ставка составляла 12%. Решение по снижению базовой ставки обусловлено положительными итогами 2017 года и ожиданиями благоприятного развития экономической ситуации в 2018 году. Оно подтверждает уверенность Национального Банка в сохранении инфляции в пределах нового целевого коридора 5-7% в 2018 году и в постепенном достижении среднесрочной цели в 4% в 2020 году. Могу констатировать, что мы переходим от этапа антикризисного управления на денежном рынке к периоду восстановления и усиления действенности каналов трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики по достижению конечных целей по инфляции», - сказал Д.Акишев.

Глава финрегулятора отметил, что Национальный Банк не исключает дальнейшего снижения базовой ставки в 2018 году.

«Смягчение денежно-кредитной политики продолжится, если условия торговли и ситуация в странах - торговых партнерах останутся позитивными, тренды, которые способствовали улучшению ситуации в экономике Казахстана в 2017 году, продолжатся и в текущем году, и в целом прогнозная и фактическая динамика инфляции будут соответствовать друг другу», - сообщил он.

Очередное решение по базовой ставке будет объявлено 5 марта 2018 года в 17:00 по времени Астаны.