Американская гимнастка обвинила врача сборной в сексуальном насилии

Его обвинили в сексуальном насилии уже около 140 женщин.

Четырехкратная олимпийская чемпионка Симона Байлз сделала заявление, в котором обвинила врача национальной сборной по художественной гимнастике в насилии, сообщает НТВ.ru.

К обвинениям в сексуальном насилии, выдвинутым против бывшего врача женской сборной США по художественной гимнастике Ларри Нассара, присоединилась американская гимнастка Симона Байлз.

«Я больше не боюсь поведать свою историю. Я в числе тех, кто подвергся сексуальному насилию со стороны Ларри Нассара. Ранее я по многим причинам не желала рассказывать об этом. Нам следует выяснить, почему это могло продолжаться так долго и со столь многими из нас. Нам нужно гарантировать, что ничего подобного больше не произойдет», - написала гимнастка Симона Байлз в своем аккаунте в Twitter.

Нассара обвинили в сексуальном насилии уже около 140 женщин. В ноябре 2017 года он признался в суде в штате Мичиган в том, что домогался нескольких несовершеннолетних девушек. В 2017 году Нассар уже был приговорен к 60 годам тюремного заключения за хранение детской порнографии. Скандал вокруг сексуальных домогательства Нассара стал причиной ухода в отставку главы Федерации гимнастики США Стива Пенни. Ожидается, что новый приговор Нассару вынесут в течение недели, пишет ТАСС.

Фото: АиФ