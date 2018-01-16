ПРАВМЕДИА: бесплатный вебинар «Новый Кодекс Республики Казахстан «О недрах и недропользовании»
19 января 2018 года в 11:00 часов по времени Астаны смотрите бесплатный вебинар «Новый Кодекс Республики Казахстан «О недрах и недропользовании».
Уважаемые недропользователи! В конце декабря 2017 года Президент подписал Кодекс «О недрах и недропользовании». И хотя документ вступает в силу только в июле 2018 года, готовиться ко всем новшествам, прописанным в нем, следует заранее. Хотите получить полный обзор основных положений Кодекса?
19 января 2018 года в 11:00 часов по времени Астаны смотрите бесплатный вебинар «Новый Кодекс Республики Казахстан «О недрах и недропользовании».
Вот некоторые из вопросов, которые обсудим на вебинаре:
- Этапы развития законодательства Республики Казахстан о недрах и недропользовании
- Основные концептуальные положения Кодекса о недрах;
- Проблемы применения Кодекса о недрах к недропользователям по ранее заключенным контрактам на недропользование;
- Субъекты, объекты недропользования и вещные права на недра;
- Основания возникновения права недропользования. Лицензионный и контрактный режимы недропользования;
- Отдельные обязательства недропользователей (расходы на социально-экономическое развитие региона, на обучение казахстанских работников, научно-исследовательские работы, ликвидация последствий операций по недропользованию, поставки сырой нефти на внутренний рынок);
- Ответственность недропользователей и прекращение права недропользования.
Подробнее о программе вебинара смотрите по ссылке: ПРОГРАММА ВЕБИНАРА.
Вебинар проведет Казиева Гульжаухар
-Ассоциированный профессор Каспийского университета,
-Арбитр Казахстанского Международного Арбитража,
- Член Научно-консультативного совета при Верховном Суде РК,
- Автор ряда учебных, методических пособий, монографий в т.ч. по вопросам недропользования,
-Бизнес-тренер,
-Ведущая вебинаров на ПРАВМЕДИА.
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