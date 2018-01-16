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Президент Казахстана прибыл в Вашингтон

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл в Вашингтон, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Глава государства прибыл в г.Вашингтон. В ходе официального визита Нурсултан Назарбаев встретится с Президентом США Дональдом Трампом, а также представителями официальных и деловых кругов США», — говорится в сообщении.

Президент Казахстана примет участие в заседании Совета Безопасности ООН.

 

16 января 2018, 09:53
Источник, интернет-ресурс: *Президента Республики Казахстан

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