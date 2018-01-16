В акимате Астаны подвели итоги 2017 года

В столичном акимате подвели социально-экономические итоги 2017 года, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

Общая социально-экономическая и общественно-политическая ситуация в городе стабильная и демонстрирует положительные перспективы развития. Положительные темпы роста зафиксированы по всем ключевым социально-экономическим индикаторам. Проведение своевременной работы позволило сохранить положительные темпы роста объемов строительства - 100,8%.

В течение года введено в эксплуатацию 2 360 тыс. кв. м жилья, в том числе в рамках государственных программ построены 7 жилых комплексов на 1062 квартиры.

С начала года в столице зарегистрировано 12,7 тыс. субъектов МСП, что на 14% больше аналогичного периода прошлого года.

На рынке труда создано более 19 тыс. новых рабочих мест, в том числе около 15 тыс. в сфере МСБ. Для расширения сети объектов социальной сферы введены в эксплуатацию 5 пристроек к школам на 2600 мест, 2 детских сада на 480 мест, пристройка к зданию общеобразовательного профессионального учебного центра и пристройка на 100 койко-мест к ГУ «Психоневрологическое медико-социальное учреждение».

По направлению инфраструктурного развития в полном объеме завершены строительно-монтажные работы, а также монтаж технологического оборудования в рамках проектов по ликвидации накопителя сточных вод «Талдыколь» и реконструкции существующей насосно-фильтровальной станции производительностью 200 тыс. куб. м в сутки.

В рамках развития ливневой канализации осуществлен ввод трех комплексов очистных сооружений ливневой канализации по ул. № 27, обеспечено отведение поверхностных стоков с территории площадью 3 тыс. га; завершено строительство водосбрасывающего коллектора до реки Есиль и коллектора ливневой канализации по ул. Сауран на участке от ул. Рыскулова до ул. № 31.

За счет строительства порядка 50 км тепловых и 25 км электрических сетей, подстанций «Туран», «Жана жол», «Байтерек» 1-й очереди, продолжения реконструкции ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 обеспечено надежное функционирование энергокомплекса столицы.

В целях создания комфортной городской среды благоустроено 177 дворов, установлено 1272 детских игровых элемента, обустроена 21 спортивная площадка, по программе модернизации ЖКХ проведен капитальный ремонт общего имущества в 9 многоквартирных домах.

Данные итогов этого года свидетельствуют о достижении в Астане запланированных показателей индикаторов роста экономики благодаря реализации всех государственных программ: по индустриализации, строительству, малому и среднему бизнесу.