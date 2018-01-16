Трамп и Назарбаев обсудят вопросы расширения партнерства и глобальной безопасности

Выведение отношений на новый уровень расширенного стратегического партнерства и вопросы глобальной безопасности обсудят президенты США Дональд Трамп и Казахстана Нурсултан Назарбаев, который посетит США с официальным визитом 16-18 января, сообщает ТАСС.

Это будет седьмой по счету в истории двусторонних отношений визит лидера Казахстана в эту страну. Первый официальный визит Назарбаева в США состоялся в мае 1992 года, тогда он встретился с лидером страны Джорджем Бушем-старшим. В последний по времени раз президент Казахстана посетил США в сентябре 2015 года - он прибыл Нью-Йорк для участия в работе 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Казахстанско-американское сотрудничество на современном этапе определяется договоренностями, достигнутыми по итогам телефонного разговора Назарбаева с Трампом 1 сентября 2017 года, в ходе которого в качестве приоритетных направлений стратегического партнерства определены содействие Казахстана в урегулировании украинского кризиса, борьба с терроризмом, укрепление режима ядерного нераспространения, а также дальнейшее расширение торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Кроме того, лидер Казахстана встретился с Трампом и кратко побеседовал с ним в рамках саммита «США - Исламский мир» в Эр-Рияде 21 мая 2017 года.

Политические приоритеты

«Основная цель визита - укрепление доверительных контактов на высшем уровне с новой администрацией США, дальнейшее углубление и расширение взаимодействия между Астаной и Вашингтоном по всему спектру казахстанско-американского сотрудничества с выведением двусторонних отношений на новый уровень расширенного стратегического партнерства», - рассказал председатель комитета международной информации министерства иностранных дел Казахстана Талгат Жумагулов.

В заявлении Белого дома сообщается, что Трамп и Назарбаев «обсудят пути укрепления и расширения стратегического партнерства по вопросам региональной безопасности и экономического сотрудничества», а также «лидирующую роль Казахстана в урегулировании нескольких международных проблем, в частности ситуации в Афганистане, во время председательства Казахстана в Совете Безопасности ООН». Ожидается, что лидеры двух стран затронут вопросы «двустороннего партнерства, касающиеся оружия массового уничтожения».

Кроме того, планируется, что президенты Казахстана и США в ходе встречи обсудят вопросы глобальной безопасности. «В частности, вопрос Афганистана будет в фокусе переговоров, есть также сирийский вопрос. Обсуждены будут отношения с Россией в таком вопросе, как евразийская стратегия США», - рассказал заместитель директора Казахстанского института стратегического исследования при президенте Казахстана Санат Кушкумбаев агентству «Казинформ».

По его словам, антиядерный аспект также будет в фокусе переговоров, «потому что традиционно американская администрация придает большое значение лидерству Казахстана в сфере ядерного нераспространения».

Эксперты не исключают, что в ходе встречи президенты также затронут вопрос нового формата «С5+1» взаимодействия пяти стран Центральной Азии (Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана) и США. Он установлен в конце сентября 2015 года по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств этих государств в Нью-Йорке для обсуждения региональных вопросов.

«По итогам визита будет принято совместное заявление президентов двух государств о расширенном стратегическом партнерстве, которое предусматривает дальнейшее углубление казахстанско-американских связей в XXI веке. Также в рамках переговоров запланировано подписание ряда соглашений на несколько миллиардов долларов. Совместные проекты с участием американского капитала будут охватывать различные сферы экономики Казахстана», - сообщил пресс-секретарь президента Казахстана Айдос Укибай агентству «Казинформ».

Экономическое сотрудничество

По информации комитета государственных доходов минфина Казахстана, США занимают девятое место в торговом обороте республики (2,9%). Объем товарооборота между двумя странами за 10 месяцев 2017 года составил $1 млрд 384,7 млн, что на 4,5% меньше, чем за аналогичный период 2016 года ($1 млрд 450,2 млн).

Экспорт Казахстана в США за 10 месяцев прошлого года составил $339 млн, что на 6,9% меньше, чем за аналогичный период 2016 года ($364,3 млн). Основную статью экспорта составляют металлы и изделия из них, на втором месте - продукция химической промышленности. Импорт из США в Казахстан за 10 месяцев 2017 года составил $1 млрд 045,7 млн. В основном в республику поставляют машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты.

Инвестиции в Казахстан

США являются одним из крупных инвесторов в Казахстан. По данным Нацбанка республики, в структуре валового притока прямых иностранных инвестиций с 2005 года на долю США приходится около $27 млрд. Американские капиталовложения направлены в горнодобывающую промышленность, недвижимость, аренду и услуги предприятиям, финансовую деятельность, работу профессиональных организаций, ассоциаций и объединений. В Казахстане работают около 500 компаний с участием американского капитала.

Как сообщила помощник госсекретаря США в Бюро по Южной и Центральной Азии Элис Уэллс 12 января в ходе телефонного брифинга, США намерены обсудить создание более благоприятного климата для инвестиций в Казахстан. «Мы будем продолжать разговор с Казахстаном по увеличению экономической диверсификации, а также будем поощрять создание более гостеприимного делового климата, потому что именно это привлекает иностранные инвестиции в Казахстан», - сказала Уэллс, говоря о том, какие вопросы экономического сотрудничества планируют обсудить президенты США и Казахстана.

По ее словам, когда американские инвесторы рассматривают возможность вложений в страну, они в первую очередь учитывают успешный опыт уже действующих в стране компаний. «Мы будем в свою очередь делать все возможное, чтобы разрешить существующие проблемы, связанные с интеллектуальной собственностью, а также обеспечить уважение к контрактам, будем продолжать этот разговор», - отметила Уэллс.

В ходе визита президента Казахстана в США также запланированы его встречи представителями официальных и деловых кругов страны. На 18 января намечены тематические дебаты членов Совета Безопасности ООН высокого уровня на тему «Нераспространение оружия массового уничтожения: меры доверия» под председательством Назарбаева.