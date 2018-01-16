Названа главная опасность соли

Всемирная организация здравоохранения рекомендует ежедневно употреблять не более пяти граммов соли в сутки.

Американские ученые выяснили, что регулярное употребление в пищу чрезмерного количества соли провоцирует изменения иммунной системы в кишечнике, которые влекут за собой деградацию когнитивных функций человека.

Специалисты показали, что злоупотребление хлоридом натрия в течение трех недель приводит к эндотелиальной дисфункции, уменьшению мозгового кровотока и когнитивным нарушениям, но не меняет артериальное давление.

Высокосолевая диета увеличивала количество клеток Т-хелперов 17 в кишечнике и производство ими молекул интерлейкина-17. Авторы показали, что рост содержания интерлейкина-17 в кровотоке обуславливал негативное влияние данной диеты на мозговое кровообращение.

К подобным выводам ученые пришли в ходе наблюдений за мышами. Полученные результаты, отмечают авторы, справедливы и для людей. Специалисты заметили, что негативные последствия высокосолевой диеты допускали отмену в случае возвращения грызунов к нормальному режиму питания.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует ежедневно употреблять не более пяти граммов соли в сутки. Отмечается, что уменьшение потребления соли до пяти граммов в сутки каждым человеком может предотвращать примерно 2,5 миллиона смертей ежегодно.

По данным организации, более половины всех людей на планете ежедневно употребляют на 80-140 процентов хлорида натрия больше. Избыток соли попадает в организм человека главным образом вместе с хлебом, сухими завтраками и готовыми к употреблению блюдами.

Исследование опубликовано в Nature Neuroscience.

Источник: Lenta.ru