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Шэрон Стоун перенесла инсульт

16 января 2018, 10:23

Она не рассказывала коллегам о пережитом инсульте, так как, по ее словам, никому не интересны разбитые люди.

Актриса Шэрон Стоун перенесла инсульт — в 2001 году у нее произошло кровоизлияние в мозг. Об этом она рассказала в интервью телеканалу CBS.

«Шанс выжить составлял примерно пять процентов. А потом это повлияло на мою речь, слух, походку, способность читать и писать. Приходилось всему учиться заново. Вся жизнь была уничтожена», — рассказала 59-летняя Стоун.

Она не рассказывала коллегам о пережитом инсульте, так как, по ее словам, никому не интересны разбитые люди. Актриса попыталась вернуться к работе, но ощущала себя неуютно.

«Я уверена, что все эти годы я казалась странной, но говорить, что происходит, не хотелось, потому что, знаете, Голливуд этого не прощает», — пояснила она.

Шэрон Стоун сыграла в картинах «Основной инстинкт», «Казино», «Слезы под дождем», «Кровь и песок», «Вспомнить все», «Мертвый и быстрый», «Щепка» и других. За роль в «Казино» актриса удостоилась «Золотого глобуса» и получила номинацию на «Оскар».

Источник: Lenta.ru

Фото: GlobalSib


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