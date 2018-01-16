В Сети появилось видео рождения смертельно опасных пауков

Сиднейский лейкопаутинный, или воронковый паук (его ловчая сеть имеет форму воронки) является самым ядовитым пауком Австралии, а также вторым в рейтинге опаснейших в мире.

В Сети появилось видео рождения сиднейских лейкопаутинных пауков, сообщает РИА Новости.

На видео показано, как пауки вылупляются из кокона, а специалист помогает им выбраться с помощью пинцета.

"Малыши воронковых пауков, вылезающие из кокона, кого-то могут привести в ужас, но мы их любим", — написали сотрудники парка в описании к ролику.

Пользователи соцсети также оценили рождение членистоногих.

Patience Melton указала на несовместимость музыкального ряда с происходящим на видео.

"Разве музыка из фильмов ужасов нужна? Видеть, как вылупляются пауки, — это же красота. Они такие маленькие и нежные!", — написала она.

Также пользователи забеспокоились, как пауки выживают в естественных условиях.

"А иначе детки не смогли бы выбраться из кокона? Что тогда случается в природе, как разрушается кокон?", — поинтересовался Luan Danaan.

Сиднейский лейкопаутинный, или воронковый паук (его ловчая сеть имеет форму воронки) является самым ядовитым пауком Австралии, а также вторым в рейтинге опаснейших в мире. Яд взрослой особи способен нанести серьезный вред здоровью человека вплоть до летального исхода. Наибольшую опасность представляют самцы, поскольку они покидают свои норы во время периода дождей в поисках самки и могут столкнуться с людьми.