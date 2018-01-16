Назарбаев подписал указ об образовании следственных судов

Этим же указом назначены судьи этих судов.

Согласно указу, в Казахстане специализированные следственные суды появятся во всех областных центрах.

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