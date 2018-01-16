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Назарбаев подписал указ об образовании следственных судов

 

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ об образовании специализированных следственных судов и некоторых кадровых вопросах судов Республики Казахстан, сообщаетZakon.kz.

Согласно указу, в Казахстане специализированные следственные суды появятся во всех областных центрах.

Этим же указом назначены судьи этих судов.

Настоящий указ вводится в действие со дня подписания.

 

16 января 2018, 10:47
Источник, интернет-ресурс: *Президента Республики Казахстан

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