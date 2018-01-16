Кондитер Ренат Агзамов рассказал, сколько стоил шымкентский торт

Он в курсе того, что торт наделал много шума в Казахстане.

Кондитер Ренат Агзамов в ходе прямого эфира в своем Instagram рассказал о стоимости шымкентского торта, передает Zakon.kz.

"Торт, который мы недавно делали в виде замка, получился очень эффектным. Это очень красивый, роскошный торт. Там была изюминка в этом торте, которую вы еще не видели, но вы ее скоро увидите. Я через некоторое время выложу видео. Эту изюминку я продумывал на протяжении очень долгого времени. Когда вы увидите это видео, у вас будет просто дрожь по телу, эффект мурашек. Потому что равнодушным остаться не получится. Изюминка не только в карете, там есть очень крутой эффект", - рассказал кондитер.

По его словам, он в курсе того, что торт наделал много шума в Казахстане.

"Очень много интересного я прочел по поводу стоимость этого торта. Журналисты, конечно, «отжигают» как всегда. Пишут какие-то вещи, чтобы были громкие заголовки. Меня удивляет, почему бы им сразу не написать, что торт стоил 3 миллиона евро или 5, 10 миллионов долларов. Пишут суммы, которые будоражат народ. Давайте сразу пишите суммы побольше, зачем писать так мало. 178 тысяч долларов, я читал в Интернете, кто-то пишет 180 тысяч евро, 250 тысяч долларов. Мои родные, ну зачем вы так мельчите с суммами. Тогда ажиотажа будет еще больше. И самое главное – люди в это верят! Кто-то один написал и тут же все в это поверили", - посетовал Агзамов.

Он отметил, что сумму могут знать только два человека - это заказчик и сам Агзамов.

"Видимо журналисты знают больше, чем я сам. Сколько торт стоил на самом деле? Конечно, он столько стоить (прим. ред. 178 тысяч долларов) не может. Об этом знают только я и заказчик. И этого достаточно", - отметил он.

Кондитер признался, что проект по созданию этого шедевра был интересным и очень сложным.

"Проект международный, работы было гораздо больше чем в Москве. Надо учитывать все, мы берем практически с собой кондитерский цех, начиная от миксера и заканчивая вообще всем. Нужно заложить все риски и брать с собой все, что может когда-либо пригодиться. Поэтому мы гордимся тем, что делаем. И самое главное мы любим свое дело", - подытожил он.

Напомним, свадебный торт диаметром 3 метра, а также список известных гостей, включая боксера Геннадия Головкина шокировал Казнет. Как известно, торжество прошло в одной из гостиниц Шымкента. Об этом сообщил музыкальный продюсер Жан Муканов на своем канале в Telegram.

Фото: instagram.com/renat_agzamov, womanhit.ru