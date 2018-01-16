Правительство РК приняло общенациональный план в реализацию Послания президента

Министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов на заседании Правительства РК отметил, что реализация общенационального плана даст импульс новому этапу технологического и инфраструктурного развития, передает корреспондент Zakon.kz.

«Реализация общенационального плана даст импульс новому этапу технологического и инфраструктурного развития, который послужит основой для развития страны в условиях четвертой промышленной революции и позволит реализовать мероприятия, направленные на улучшение благосостояния народа», - сказал он.

По его словам, в рамках первой задачи «Индустриализация должна стать флагманом внедрения новых технологи» предусмотрены 8 мероприятий по управлению перетоками трудовых ресурсов, совершенствованию и разработке новых инструментов, направленных на модернизацию и цифровизацию субъектов предпринимательства с ориентацией на экспорт продукции, а также трансферт технологий.

«В рамках второй задачи - «Дальнейшее развитие ресурсного потенциала» предусмотрены 5 мероприятий, направленных на развитие «зеленых» технологий, пересмотр подходов по управлению природными ресурсами, которые будут реализованы через актуализацию экологического законодательства, в том числе Экологического кодекса», - проинформировал глава ведомства.

Как добавил министр, в рамках третьей задачи «Умные технологии» - шанс для рывка в развитии АПК» предусмотрены 6 мероприятий, направленных на развитие АПК через внедрение новых технологий и бизнес-моделей, развитие кооперативов, пересмотр неэффективных субсидий, а также повышение наукоемкости АПК.

«В этих целях будут внесены изменения в госпрограмму развития АПК РК на 2017-2021 годы. В рамках четвертой задачи «Повышение эффективности транспортно-логистической инфраструктуры» предусмотрено 3 мероприятия. В реализацию данных мероприятий будет разработан План по поэтапному внедрению Интеллектуальной транспортной системы с применением цифровых технологий.

В рамках пятой задачи «Внедрение современных технологий в строительстве и коммунальном секторе» предусмотрено 5 мероприятий, которые направлены на совершенствование жилищного законодательства, а также законодательства, регулирующее сферу естественных монополий, совершенствование госнормативов в области архитектуры, градостроительства.

Т. Сулейменов сообщил, что в реализацию шестой задачи ««Перезагрузка» финансового сектора» предусмотрено 8 мероприятий, которые будут обеспечены через реализацию Программы Нацбанка по оздоровлению банковского сектора, а также через мероприятия, направленные на обеспечение долгосрочного кредитования бизнеса и разработку проекта закона РК о восстановлении платежеспособности физических лиц и внесений изменений и дополнений в программу рефинансирования ипотечных займов.

«В рамках этого же направления будет обеспечена подготовка площадки МФЦА к проведению IPO акций национальных компаний. С 2018 года начнется проведение поэтапного публичного размещения акций отдельных портфельных компаний АО «ФНБ «Самрук-Казына». В рамках седьмой задачи «Человеческий капитал - основа модернизации» предусмотрено 32 мероприятия. С целью создания передовой системы образования, на всех уровнях, предусмотрены мероприятия направленные на совершенствование процессов образования, обновление учебных программ, повышение престижа педагога», - указал глава министерства.

Кроме того, по его данным, будут внесены изменения и дополнения в госпрограмму образования и науки на 2016-2019 годы, в части развития цифровых технологий и вузовской науки.

«В сфере здравоохранения будут реализованы мероприятия направленные на применение новых технологий для улучшения профилактики и лечения болезней, повышение качества медицинского обслуживания населения, в том числе разработка Комплексного плана по борьбе с онкологическими заболеваниями. Для реализации мер, направленных на повышение эффективности системы здравоохранения, будет разработан новый проект Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения», - уточнил Т. Сулейменов.

С целью расширения охвата самозанятых и безработных граждан будут реализованы новые инструменты программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 - 2021 годы.

«Также предусмотрено совершенствование законодательства направленного на формализацию деятельности неформально занятого населения, обеспечение перевода трудовых книжек и трудовых договоров в электронный формат, запуск электронной биржи труда, совершенствование выплат из системы социального страхования.В рамках восьмой задачи «Эффективное госуправление» предусмотрено 10 мероприятий», - пояснил министр.

С целью дерегулирования бизнеса предусмотрена выработка нового пакета системных мер по поддержке бизнеса, в том числе на местном уровне, а также мероприятия по внедрению цифровых технологий, повышению качества госуслуг и господдержки.

С целью сокращения числа подведомственных организаций госорганов и снижения административных расходов будут выработаны предложения по консолидации подведомственных организаций. А также будет проработан вопрос по обеспечению законодательной базы по расширению экономической самостоятельности регионов и местного самоуправления.

«В рамках девятой задачи «Борьба с коррупцией и верховенство закона» будут реализованы 8 мероприятий, направленные на институциональные преобразования судебной и правоохранительной систем. Будут приняты законы РК «Об адвокатской деятельности и юридической помощи» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам адвокатской деятельности и юридической помощи». Обеспечена поэтапная цифровизация уголовного и административно-деликтного процессов», - перечислил глава Миннацэкономики.

По его словам, будут активно внедряться интеллектуальные системы видеонаблюдения и распознавания на улицах и в местах массового пребывания граждан, контроля за дорожным движением.

«В рамках десятой задачи ««Умные города» для «умной нации»» предусмотрены 2 мероприятия, направленные на формирование «эталонного» стандарта «Смарт Сити» и его внедрения для управления городской средой через распространение лучших практик и обмена опытом между городами Казахстана», - заключил Т. Сулейменов.

По итогам рассмотрения вопросы план был принят членами Кабмина.

Ксения Давыдова