В аэропорту Алматы было задержано 14 рейсов

В настоящий момент ограничений на прием и выпуск ВС нет.

За прошедшие сутки (15/01 – 16/01) в Международном аэропорту Алматы было задержано 14 рейсов. Об этом сообщается на странице аэропорта в Facebook, передает Zakon.kz.

В настоящий момент вертикальная видимость составляет 600 м, горизонтальная 5000м. Ограничений на прием и выпуск ВС нет.

Были задержаны следующие рейсы:

Авиакомпания Air Astana:

КС907 Алматы-Дели Позднее прибытие самолета

KC405 Алматы-Киев Плановое техническое обслуживание

КС301 Алматы-Оскемен Нехватка запланированных резервных самолетов

КС953 Алматы-Астана Нехватка запланированных резервных самолетов

КС135 Алматы-Санкт-Петербург Ожидание транзитных пассажиров

КС311 Алматы-Караганды Замена самолета не по технической причине

КС875 Алматы-Москва Ожидание транзитных пассажиров

КС855 Алматы-Астана Позднее прибытие экипажа

КС931 Алматы-Бангкок Ожидание транзитных пассажиров

Авиакомпания Scat:

DV725 Алматы-Оскемен Позднее прибытие самолета

DV729 Алматы-Костанай Позднее прибытие самолета

DV733 Алматы-Астана Позднее прибытие самолета

DV706 Алматы-Шымкент Ожидание транзитных пассажиров

Авиакомпания Qazaq Air:

IQ351 Алматы-Астана Позднее прибытие самолета

Фото: aeroport.kz.