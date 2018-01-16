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В аэропорту Алматы было задержано 14 рейсов

16 января 2018, 11:05

В настоящий момент ограничений на прием и выпуск ВС нет.

За прошедшие сутки (15/01 – 16/01) в Международном аэропорту Алматы было задержано 14 рейсов. Об этом сообщается на странице аэропорта в Facebook, передает Zakon.kz.

В настоящий момент вертикальная видимость составляет 600 м, горизонтальная 5000м. Ограничений на прием и выпуск ВС нет.

Были задержаны следующие рейсы:

Авиакомпания Air Astana:
КС907 Алматы-Дели Позднее прибытие самолета
KC405 Алматы-Киев Плановое техническое обслуживание
КС301 Алматы-Оскемен Нехватка запланированных резервных самолетов
КС953 Алматы-Астана Нехватка запланированных резервных самолетов
КС135 Алматы-Санкт-Петербург Ожидание транзитных пассажиров
КС311 Алматы-Караганды Замена самолета не по технической причине
КС875 Алматы-Москва Ожидание транзитных пассажиров
КС855 Алматы-Астана Позднее прибытие экипажа
КС931 Алматы-Бангкок Ожидание транзитных пассажиров

Авиакомпания Scat:
DV725 Алматы-Оскемен Позднее прибытие самолета
DV729 Алматы-Костанай Позднее прибытие самолета
DV733 Алматы-Астана Позднее прибытие самолета
DV706 Алматы-Шымкент Ожидание транзитных пассажиров

Авиакомпания Qazaq Air:
IQ351 Алматы-Астана Позднее прибытие самолета

Фото: aeroport.kz.


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