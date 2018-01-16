У президента Грузии родился второй сын
Мальчика назвали Тома.
У президента Грузии Георгия Маргвелашвили родился второй сын, сообщают Vesti.ru.
Мальчика назвали Тома.
Он родился в понедельник вечером в клинике Гудушаури (Тбилиси).
Мама и малыш чувствуют себя хорошо, сообщают грузинские СМИ со ссылкой на администрацию президента.
Это второй общий ребенок 48-летнего Георгия Маргелашвили и его второй жены, 46-летней художницы и актрисы Маки Чичуа. Их первому сыну Теймуразу 2 февраля исполнится три года.
От первых браков у грузинского президента и его жены также есть по одной дочери.
Фото: РИА Новости
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