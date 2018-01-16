У президента Грузии родился второй сын

У президента Грузии Георгия Маргвелашвили родился второй сын, сообщают Vesti.ru.

Мальчика назвали Тома.

Он родился в понедельник вечером в клинике Гудушаури (Тбилиси).

Мама и малыш чувствуют себя хорошо, сообщают грузинские СМИ со ссылкой на администрацию президента.

Это второй общий ребенок 48-летнего Георгия Маргелашвили и его второй жены, 46-летней художницы и актрисы Маки Чичуа. Их первому сыну Теймуразу 2 февраля исполнится три года.

От первых браков у грузинского президента и его жены также есть по одной дочери.

Фото: РИА Новости