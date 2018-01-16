Утренняя сессия KASE: USDKZT_TOD = 328,05, EURKZT_TOD = 402,50, CNYKZT_TOD = 50,9890 (-0,2930)

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по доллару США с расчетами Т+0 и Т+1 в тенге (USDKZT_TOD и USDKZT_TOM), евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD) и в долларах США (EURUSD_TOD), китайскому юаню с расчетами T+0 в тенге (CNYKZT_TOD). Для указанных инструментов данная сессия является основной. В торгах приняли участие 23 члена валютного рынка KASE.

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге составил 328,05 тенге за доллар, объем торгов - 212 600 тыс. USD.

По доллару США с расчетами T+1 в тенге сделок заключено не было. На момент закрытия сессии котировки отсутствовали.

Средневзвешенный курс евро с расчетами T+0 в тенге составил 402,50 тенге за евро, объем торгов - 100 тыс. евро.

По евро с расчетами T+0 в долларах США сделок заключено не было. На момент закрытия котировки отсутствовали.

Средневзвешенный курс китайского юаня с расчетами T+0 в тенге составил 50,9890 тенге за юань (-0,2930 тенге), объем торгов - 1 000 тыс. юаней (+500 тыс. юаней).

Все тренды в данном сообщении указаны относительно последнего значения соответствующего инструмента предыдущего рабочего дня. Если на предыдущей утренней сессии сделок по инструменту заключено не было или торги им не проводились, тренд не указывается.