Дуйсенова рассказала о трудоустройстве неформально самозанятых граждан

Разработан комплекс мер, включающий в себя цифровизацию сферы занятости и предоставление социальных гарантий с учетом стимулирования трудовой активности.

О трудоустройстве неформально самозанятых в 2018 году рассказала министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу министерства.

В рамках Программы продуктивной занятости в 2017 году мерами занятости было охвачено 527 тысяч человек, из которых 136 тысяч - непродуктивно самозанятые граждане, статусы которых были установлены в ходе подворового обхода.

Напомним, в минувшем году в рамках проводимой работы по уточнению статусов граждан и формализации самозанятых было выявлено 5,7 млн. человек. В результате совместной работы с центральными государственными органами, менее чем за год был определен и формализован статус около 3-х миллионов человек и на сегодня не актуализированными остаются статусы 2,7 млн. человек.

«Из 2,7 млн. граждан без статусов 1,14 млн. – это неформально занятые, для формализации которых необходимы законодательные изменения. 1,55 млн. непродуктивно самозанятых и безработных, которых предстоит вовлечь в продуктивную занятость» - отметила министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова в ходе заседания правительства 16 января текущего года.

Итоги работы показывают, что центральной задачей становится охват активными мерами занятости не 2,7 млн. человек, а 1,5 млн. человек.

Для этого, по словам руководителя ведомства, разработан комплекс мер, включающий в себя цифровизацию сферы занятости и предоставление социальных гарантий с учетом стимулирования трудовой активности. Эти меры будут приниматься наряду с мерами Программы продуктивной занятости.

В целях поддержки продуктивной занятости регионами утверждены дорожные карты по формализации самозанятых и комплексные планы содействия занятости.

На 2018 год определены порядка 743 тысяч рабочих мест с потенциалом трудоустройства, из которых 220 тысяч – это новые рабочие места.

При этом, установлен индикатор охвата в количестве 571 тысячи граждан из числа выявленных в ходе подворового обхода.

Их социальный портрет выглядит следующим образом: 52% составляют безработные, 48% представлены самозанятыми, в гендерном аспекте 48% представлены женщины, малообеспеченные составит 22%, молодежь - 30%.

«При этом, мониторинг трудоустройства в разрезе любого населенного пункта, где реализуются проекты, будет осуществляться по созданной нами электронной Карте трудоустройства в режиме реального времени» - резюмировала министр Т.Дуйсенова.

Фото с сайта arnapress.kz