Обсуждение Послания Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева народу Казахстан от 10 января 2018 года

Среди сотрудников Департамента Комитета технического регулирования и метрологии по г. Астане прошло обсуждение Послания Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева народу Казахстан. На сегодняшний день, всем известны предстоящие цели Казахстана, взгляды в будущее, главная цель стратегического плана «Казахстан - 2050», новое же Послание Главы государства дает новый рывок в пути придерживаемым нашем народам. Согласно Посланию, для вхождения в число лидеров нового мира, нам необходимо решить следующие задачи:

1) Индустриализация должна стать флагманом внедрения новых технологий. Это разработка и апробирование новых инструментов, направленные на модернизацию и цифровизацию наших предприятий с ориентацией на экспорт продукции.

2) Дальнейшее развитие ресурсного потенциала. Это активно внедрять комплексные информационно-технологических платформ, повысить требования к энергоэффективности и энергосбережению предприятий, экологичности и эффективности работы самих производителей энергии.

3) «Умные технологии» - шанс для рывка в развитии агропромышленного комплекса. Это кардинальное увеличение производительности труда и рост экспорта переработанной сельскохозяйственной продукции.

4) Повышение эффективности транспортно-логистической инфраструктуры. Довести ежегодного дохода от транзита в 2020 году до 5 миллиардов долларов. Для улучшения внутрирегиональной мобильности важно увеличить финансирование ремонта и реконстукции местной сети автодорог.

5) Внедрение современных технологий в строительстве и коммунальном секторе. Применение новые методы строительства, современные материалы, принципиально иные подходы в проектировании зданий и планировании городской застройки. Установить повышенные требования к качеству, экологичности и энергоэффективности зданий и оснащать системами интеллектуального управления готовых объектов.

6) «Перезагрузка» финансового сектора. Национальный банк совместно с Правительством должны решать вопрос обеспечения долгосрочным кредитованием бизнеса по ставкам, учитывающим реальную рентабельность в отраслях экономики.

7) Человеческий капитал - основа модернизации. Здесь изложено новое качество образования, продолжение реализации проекта «Бесплатное профессионально-техническое образование для всех», усилия управления общественным здоровьем, пропагандируя здоровый образ жизни, необходимость разработки современные стандарты по всем основным профессиям и необходимость разработки новые образовательные программы.

8) Эффективное государственное управление. Это продолжение работу по сокращению издержек для предпринимателей и населения при государственном администрировании, цифровизация процессов получения бизнесом господдержки с ее оказанием по принципу «одного окна».

9) Борьба с коррупцией и верховенство закона. Продолжая превентивную борьбу с коррупцией, в сфере охраны общественного порядка и обеспечения безопасности нужно активно внедрять интеллектуальные системы видеонаблюдения и распознавания на улицах и в местах массового пребывания граждан, контроля за дорожным движением.

10) «Умные города» для «умной нации». Как всем известно концепция «Смарт сити» не только развивает наши города, это дает возможность что бы мы и вы жили удобно и безопасно и дает большую возможность для привлечения инвесторов, потому что они выбирают не страну, а город, в котором комфортно жить и работать.

Каждая из поставленных Главой государства задач были обсуждены на площадке Департамента, где отмечена их важность и в выполнении каких задачах Департамент может внести свой вклад.

Бекболат Н.Б. - ТРМК Астана қаласы бойынша департаментінің бас маманы