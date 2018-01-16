В Детройте представлен новый Ford Mustang Bullitt

Американская компания Ford Motor Company официально презентовала на мотор-шоу в Детройте-2018 уникальное спортивное купе Ford Mustang Bullitt 2019 модельного года

Мотор-шоу в Детройте-2018 стало местом мировой премьеры уникального спортивного купе Ford Mustang Bullitt 2019 модельного года, построенное в честь одноимённого фильма 50-летней давности

В преддверии Международного автосалона в Детройте 2018 года в сети ходили упорные слухи о том, что на выставке автомобильной промышленности должен дебютировать «киношный» спорткар Ford Mustang Bullitt нового поколения.

Сегодня американская компания Ford Motor Company официально представила эту модель, которая получила 475-сильный двигатель, модернизированную механическую трансмиссию и ряд эксклюзивных элементов в оформление дизайна.

Напомним, специальная версия купе Ford Mustang Bullitt, построенная в честь одноимённого фильма, в нынешнем году справляет свой 50-летний юбилей. Эксклюзивный автомобиль основан на модификации Mustang GT Premium и оснащён пакетом Performance Package.

В моторном отсеке уникального спортивного купе Ford Mustang Bullitt 2019 модельного года расположен модернизированный 5,0-литровый двигатель V8, отдача которого составляет 475 лошадиных сил. Крутящий момент – 570 Нм. В паре с мотором работает улучшенная механическая трансмиссия. Максимальная скорость нового купе Ford Mustang Bullitt – 263 км/ч.

Уже в стандартном исполнении купе Ford Mustang Bullitt 2019 модельного года получает кожаное рулевое колесо, уникальную зеленую строчку, 12-дюймовые цифровую приборную панель с жидкокристаллическим дисплеем и многие другие «прелести», благодаря которым эта машина становится поистине уникальной.

Помимо всего прочего, кинематографическое купе Ford Mustang Bullitt нового поколения получило доработанную выхлопную систему с большими чёрными патрубками. Особенность этого выхлопа заключается в «уникальном звучание». Плюс ко всему, машина оснащена впускным коллектором Shelby GT350, калибровкой модуля управления трансмиссией и системой Open Air Induction.

Для эксклюзивного спортивного купе предусмотрено два оттенка Shadow Black и Dark Highland Green. Кроме этого, в оформление дизайна использованы аккуратные хромированные акценты, красные суппорты Brembo и пересмотренная радиаторная решётка.

В качестве опции для новой модели Ford Mustang Bullitt американская компания предложит подвеску MagneRide, кожаные спортивные кресла Recaro и пакет Electronics Package, в состав которого входит улучшенная акустическая система, сиденья и зеркала с памятью, система мониторинга «мёртвых» зон.

Подводя итог, 475-сильный Ford Mustang Bullitt 2019 модельного года является великолепной альтернативой 460-сильному купе Mustang GT, который не только мощнее и быстрее, но и более устрашающий. Какова цена машины, пока не сообщается.

Via livecars