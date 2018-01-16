Сагинтаев раскритиковал доклад министра нацэкономики

Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев в жестком стиле прокомментировал доклад министра национальной экономики Тимура Сулейменова в части инвентаризации подведомственных организаций госорганов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На данный момент создается рабочая группа с участием министерства финансов и всех заинтересованных госорганов, акиматов, для того чтобы провести инвентаризацию подведомственных организаций государственных органов и дать предложения по дополнению перечня 11.41 по ликвидации и консолидации подведомственных организаций. Итоги запланировано внести в правительство в августе 2018 года», - отчитался Сулейменов.

Глава Правительства РК напомнил, что инвентаризация уже была проведена по итогам года в рамках поручения Президента РК. Он задал вопрос министру о том, появились ли новые организации.

«В чем суть инвентаризации? Мы одной рукой сокращали, другой - соорудили их еще больше. Почему мы тогда соглашаемся? Почему создается все это? Ликвидировали и тут же создали новые. (...) Отчитались перед Главой государства - работа выполнена, работа завершена. Вы теперь говорите, что появились еще 168 новых объектов. Мы же утвердили! Почему новые появляются? Мы же будем так бесконечно работать», - возмутился Сагинтаев.

В ответ на это министр нацэкономики попросил возможности подготовить более подробную справку по данному вопросу, что вновь не вызвало восторга у премьера.

«Вы же пришли сегодня с докладом. В голове надо держать все это, а не у подчиненных затребовать справку. Поэтому-то и появляются у вас новые предприятия, потому что нет никакого контроля. Что хотят, то и делают», - констатировал Б. Сагинтаев.

Азамат Сыздыкбаев

Фото Мухтар Холдорбеков МИА "Казинформ"